Российский FPV-дрон попал в автодорогу под Покровском: в автобусе пострадали гражданские

В субботу, 26 апреля, около 07:15, российские военные атаковали Шаховскую ОТГ Покровского района Донецкой области. Вражеский FPV-дрон попал в автодорогу в районе села Никаноровка, по которой двигался микроавтобус.

Пострадали 4 человека. Об ударе рассказали в Донецкой областной прокуратуре, передает 24 Канал.

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Что известно о пострадавших

В результате атаки противника ранены 4 гражданских, которые находились в салоне транспорта. Среди пострадавших, в частности, 16-летний парень.

У потерпевших диагностированы минно-взрывные травмы, множественные осколочные ранения, контузии и ожоги. Им оказали медицинскую помощь.

Под процессуальным руководством Покровской окружной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту военного преступления,

– отметили правоохранители.

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Напомним, ночью 26 апреля враг попал БпЛА в многоэтажку Каменского. Погиб мужчина, еще 6 человек пострадали, среди них – 11-летний ребенок и женщина в тяжелом состоянии.