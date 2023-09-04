Таким образом, утро для жителей Днепропетровщины началось с вражеской атаки. В то же время силы ПВО отработали мощно.

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Что известно об утренней атаке Днепропетровщины

Как рассказал глава ОВА Сергей Лысак, ночь на Днепропетровщине прошла без обстрелов. Впрочем, утро началось с вражеской атаки. 6 беспилотников в небе над областью уничтожили защитники из ВзК "Восток".

Однако есть и попадание по инфраструктурному объекту в Днепровском районе. Там возник пожар. Сейчас последствия уточняются.

Предварительно, без погибших и пострадавших,

– отметил Лысак.

Ночная атака беспилотниками

Ночью 4 сентября силам ПВО удалось уничтожить абсолютное большинство беспилотников, окончательные цифры будут опубликованы позже. К сожалению, было попадание в гражданскую инфраструктуру, повреждены здания. О пострадавших пока нет информации, сообщила Наталья Гуменюк.

Позже стало известно, что оккупанты направили ударные беспилотники по гражданской инфраструктуре Подунавья в Одесской области. 17 дронов были сбиты силами ПВО, но есть и попадания. Повреждены складские и производственные здания, оборудование аграрных и промышленных предприятий. Информации о пострадавших нет.

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