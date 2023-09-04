Таким образом, утро для жителей Днепропетровщины началось с вражеской атаки. В то же время силы ПВО отработали мощно.
Важно Массированная атака по Одесщине: сколько дронов удалось уничтожить силам ПВО
Что известно об утренней атаке Днепропетровщины
Как рассказал глава ОВА Сергей Лысак, ночь на Днепропетровщине прошла без обстрелов. Впрочем, утро началось с вражеской атаки. 6 беспилотников в небе над областью уничтожили защитники из ВзК "Восток".
Однако есть и попадание по инфраструктурному объекту в Днепровском районе. Там возник пожар. Сейчас последствия уточняются.
Предварительно, без погибших и пострадавших,
– отметил Лысак.
Ночная атака беспилотниками
- Ночью 4 сентября силам ПВО удалось уничтожить абсолютное большинство беспилотников, окончательные цифры будут опубликованы позже. К сожалению, было попадание в гражданскую инфраструктуру, повреждены здания. О пострадавших пока нет информации, сообщила Наталья Гуменюк.
- Позже стало известно, что оккупанты направили ударные беспилотники по гражданской инфраструктуре Подунавья в Одесской области. 17 дронов были сбиты силами ПВО, но есть и попадания. Повреждены складские и производственные здания, оборудование аграрных и промышленных предприятий. Информации о пострадавших нет.
Россия цинично обстреливает Днепропетровщину: последние новости
- В ночь на 28 августа в ряде областей объявляли тревогу. В Воздушных силах сообщали о работе ПВО в Днепропетровской области.
- Напомним, что накануне враг направлял тяжелую артиллерию в Никополь. За день – четыре раза. Выпустил более 20-ти снарядов. Попал по Марганецкой и Красногригорьевской общинам. Из-за обстрелов произошло два возгорания. Горела трава. Впрочем, огонь потушили.
- 3 сентября под утро оккупанты били по Никопольщине. Попали по Покровской сельской общине. Применили тяжелую артиллерию и "Грады". Всего выпущено более 30 снарядов. Повредили 5 многоэтажных домов и объект гражданской инфраструктуры. Повреждены четыре автомобиля, один – уничтожили. К счастью, людей не задело.
- Кстати, 2 сентября ВСУ "минуснули" один вражеский беспилотник. Его сбили в небе над Криворожским районом. Эта отличная работа защитников из ВзК "Восток".