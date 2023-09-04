Таким чином, ранок для жителів Дніпропетровщини почався з ворожої атаки. Водночас сили ППО відпрацювали потужно.

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Що відомо про ранкову атаку Дніпропетровщини

Як розповів очільник ОВА Сергій Лисак, ніч на Дніпропетровщині минула без обстрілів. Втім ранок почався з ворожої атаки. 6 безпілотників в небі над областю знищили захисники з ПвК "Схід".

Однак є й влучання по інфраструктурному об'єкту в Дніпровському районі. Там виникла пожежа. Наразі наслідки уточнюються.

Попередньо, без загиблих та постраждалих,

– зазначив Лисак.

Нічна атака безпілотниками

Вночі 4 вересня силам ППО вдалося знищити абсолютну більшість безпілотників, остаточні цифри опублікують згодом. На жаль, було влучання у цивільну інфраструктуру, пошкоджені будівлі. Про постраждалих наразі інформації немає, повідомила Наталія Гуменюк.

Згодом стало відомо, що окупанти спрямували ударні безпілотники по цивільній інфраструктурі Подунав'я, що на Одещині. 17 дронів було збито силами ППО, але є і влучання. Пошкоджено складські та виробничі будівлі, устаткування аграрних та промислових підприємств. Інформації про постраждалих немає.

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