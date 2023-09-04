Таким чином, ранок для жителів Дніпропетровщини почався з ворожої атаки. Водночас сили ППО відпрацювали потужно.
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Що відомо про ранкову атаку Дніпропетровщини
Як розповів очільник ОВА Сергій Лисак, ніч на Дніпропетровщині минула без обстрілів. Втім ранок почався з ворожої атаки. 6 безпілотників в небі над областю знищили захисники з ПвК "Схід".
Однак є й влучання по інфраструктурному об'єкту в Дніпровському районі. Там виникла пожежа. Наразі наслідки уточнюються.
Попередньо, без загиблих та постраждалих,
– зазначив Лисак.
Нічна атака безпілотниками
- Вночі 4 вересня силам ППО вдалося знищити абсолютну більшість безпілотників, остаточні цифри опублікують згодом. На жаль, було влучання у цивільну інфраструктуру, пошкоджені будівлі. Про постраждалих наразі інформації немає, повідомила Наталія Гуменюк.
- Згодом стало відомо, що окупанти спрямували ударні безпілотники по цивільній інфраструктурі Подунав'я, що на Одещині. 17 дронів було збито силами ППО, але є і влучання. Пошкоджено складські та виробничі будівлі, устаткування аграрних та промислових підприємств. Інформації про постраждалих немає.
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- У ніч на 28 серпня в низці областей оголошували тривогу. У Повітряних силах повідомляли про роботу ППО на Дніпропетровщині.
- Нагадаємо, що напередодні ворог спрямовував важку артилерію на Нікопольщину. За день – чотири рази. Випустив понад 20 снарядів. Поцілив по Марганецькій та Червоногригорівській громадах. Через обстріли сталося два займання. Горіла трава. Втім вогонь приборкали.
- 3 вересня під ранок окупанти гатили по Нікопольщині. Поцілили по Покровській сільській громаді. Застосували важку артилерію та "Гради". Загалом випустили понад 30 снарядів. Пошкодили 5 багатоповерхових будинків і об'єкт цивільної інфраструктури. Понівечили чотири автівки, одну – знищили. На щастя, людей не зачепило.
- До речі, 2 вересня ЗСУ "мінуснули" один ворожий безпілотник. Його збили в небі над Криворізьким районом. Ця відмінна робота захисників з ПвК "Схід".