Россия атаковала FPV-дронами железнодорожную станцию на Сумщине: среди раненых – пассажирка

Оккупанты не прекращают террор гражданских на Сумщине. Так, россияне атаковали FPV-дронами железнодорожную станцию. В результате вражеского удара есть раненые.

Так, в результате российской атаки пострадали по меньшей мере три человека. Об этом сообщила Укрзализныця.

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Кстати, оперативные детали вражеской атаки читайте в нашем телеграме.

Удар по железнодорожной станции на Сумщине 29 сентября

В результате вражеского обстрела FPV-дронами пограничной железнодорожной станции в Сумской области получили ранения машинист, работник станции и пассажирка поезда №6605. К счастью, угрозы для жизни нет, работают медики.

Поврежден бронированный тепловоз. Поэтому дальше поезд отправится со вспомогательным локомотивом с небольшой задержкой.

"Продолжаем движение и следим за состоянием раненых", – отметили в Укрзализныце.

Обратите внимание! Агрессор уже не впервые атакует железную дорогу на Сумщине. В частности, в конце августа оккупанты ударили по объекту инфраструктуры. Получил ранения помощник машиниста.