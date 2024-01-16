Россия атаковала Харьков: в городе раздались взрывы
Источник:ВС ВСУ
Поздно вечером Харьков подвергся атаке со стороны России. Воздушные силы ВСУ призвали жителей находиться в укрытиях.
Во вторник, 16 января, в Харькове раздались взрывы. Россия атаковала город баллистическими ракетами.
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Что известно о российской атаке
ВС ВСУ в 21:42 предупредили жителей Харькова об угрозе применения противником баллистического вооружения и призвали их находиться в безопасных местах. Мониторинговые каналы писали о движении вражеской ракеты в направлении города.
Около 21:43 в соцсетях появилась информация о взрыве. В 21.44 Воздушные силы предупредили о движении второй российской ракеты. Вскоре мониторинговые каналы сообщили о втором взрыве в Харькове.
Мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил, что в городе раздались взрывы, и призвал людей быть осторожными. Глава Харьковской ОВО Олег Синегубов тоже подтвердил российскую атаку.
Оккупанты наносят удары. Жители Харькова и области: находитесь в укрытиях!
– написал Синегубов.
Куда попали россияне
Позже городской голова сообщил, что российские захватчики попали в центр Харькова.
Удары по центру города. Именно туда, где нет никакой военной инфраструктуры, и именно туда, где жилая застройка,
– сказал Терехов.
Мэр Харькова также заявил, что есть раненые. На местах прилетов работают сотрудники ГСЧС.
Какое оружие применили оккупанты
Мониторинговые каналы писали, что Россия предварительно ударила по Харькову ракетами С-300. Начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник подтвердил эту информацию. По его словам, россияне выпустили эти ракеты из Белгородской области.
Враг в который раз наносил удары из района Белгорода, предварительно с ЗРК С-300,
– написал он.
К моменту публикации его поста ракет в воздушном пространстве Харьковщины уже не было. Однако Мельник предупредил, что угроза новых ракетных ударов со стороны России сохраняется. Он призвал жителей и гостей Харькова находиться в укрытиях и дождаться отбоя воздушной опасности.