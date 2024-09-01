Оккупанты ударили по Слатино на Харьковщине: среди раненых – беременная
Источник:Харьковская ОВА
Россия ночью атаковала поселок городского типа Слатино Харьковского района. К сожалению, ранены люди, вспыхнули пожары.
Оккупанты атаковали населенный пункт ориентировочно в 2:50 1 сентября. В результате обстрела горел автомобиль и дом.
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Что известно об атаке на Харьковскую область
Пострадали 5 человек, из них одна беременная, женщина госпитализирована в медицинское учреждение. В результате повторного обстрела горело бытовое помещение агропредприятия,
– заявил Олег Синегубов.
По словам главы Харьковской областной военной администрации, пострадал 67-летний мужчина. Его доставили в больницу.
Россия цинично обстреляла Харьков
Российские оккупанты вечером 30 августа цинично обстреляли Харьков управляемыми авиационными бомбами. Враги ударили по 5 районам города. В частности, по Слободскому, Индустриальному, Немышлянскому, Киевскому районам.
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов отметил, что в результате удара по областному центру 99 раненых, 6 человек погибли. Среди жертв – 14-летняя девочка, которая погибла на детской площадке. Также оккупанты убили мужчину 74 лет, девушку 18 лет, женщину 73 лет, мужчину 49 лет.