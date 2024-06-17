Россияне накрыли огнем Херсон: в парке нашли тело мужчины

Россияне в очередной раз атаковали Херсон. Враги обстреляли город из минометов.

Глава областной военной администрации объяснил, что россияне ударили по населенному пункту вечером 17 июня. По словам Александра Прокудина, последствия удара уточняются.

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Что известно о последствиях атаки россиян по Херсону

Российская армия вечером (17 июня – 24 Канал) покрыла огнем Херсон. К сожалению, есть погибший. Тело неизвестного мужчины обнаружили на территории одного из парков,

– заявил глава Херсонской ОВА.

По его данным, вероятно, мужчина погиб во время минометного обстрела.

Редакция 24 Канала соболезнует родным погибшего мужчины. Вечная память.

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Журналистка из Херсона Евгения Вирлич рассказывала, что местные уже очень хорошо различают звуки различных видов оружия. В частности, в Бериславском районе слышно, как летит управляемая авиационная бомба, где больше застроек – подлет авиабомбы слышно не настолько хорошо.

Евгения Вирлич объяснила, что Россия системно обстреливает мирные города и села региона артиллерией и авиабомбами. В частности, россияне сначала преследуют гражданские машины дронами, а затем запускают по ним КАБы.

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