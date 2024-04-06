"Ищи, ниже, попал!": как огневые группы сбивали вражеские "Шахеды" на Херсонщине
Источник:Николай Олещук
Россия в ночь на 6 апреля атаковала Украину "Шахедами". Оккупанты на Херсонщине пытались бить по сельскохозяйственным объектам и энергетической инфраструктуре.
Командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук показал, как военные сбивали над регионом вражеские "Шахеды". Бойцы сбили 6 вражеских целей.
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Как ВСУ на Херсонщине отработали по вражеским "Шахедам"
Шесть сбитых "Шахедов" в ночь на 6 апреля 2024 года – на счету мобильных огневых групп Херсонской зенитной ракетной бригады!
– рассказал командующий.
Он отметил, что на видео можно увидеть боевую работу херсонцев по вражеским ударным дронам-камикадзе типа "Шахед". На кадрах слышно, как военные ищут и сбивают вражеские дроны.
Как ВСУ сбивали вражеские "Шахеды": смотрите видео
Кстати, Россия атаковала Украину в ночь на 6 апреля как дронами, так и ракетами. В частности, оккупанты ударили по нашим регионам:
- 32-мя ударными БпЛА типа Shahed-131/136 из районов Приморско-Ахтарска и Курска;
- шестью ракетами различных типов: 3 зенитными управляемыми ракетами С-300 из Белгородской области, двумя крылатыми ракетами Х-101/Х-555 с самолетов стратегической авиации из Саратовской области;
- одной крылатой ракетой "Калибр" из акватории Черного моря.
Наши военные сбили 28 дронов-камикадзе типа "Шахед", две крылатые ракеты Х-101/Х-555, крылатую ракету "Калибр".
ВСУ сбили большинство вражеских целей
Россия атаковала Херсонскую область
- Руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк рассказала, что оккупанты ударили по Украине не очень типично. В частности, этот раз Россия осуществила концентрированную атаку в направлении Херсонской области.
- По словам Гуменюк, это было не очень типично потому, что это прифронтовой регион. Так, на Херсонщине сбили 7 "Шахедов", по три на Запорожье и Днепропетровщине, один – Николаевщине.
- К сожалению, оккупанты попали в сельскохозяйственные предприятия. По словам пресс-секретаря, враг понимал особенности времени года и целенаправленно атаковал сельскохозяйственные мощности Херсонщины, не давая этому региону возможности полноценно восстанавливаться после деоккупации.