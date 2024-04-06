"Ищи, ниже, попал!": как огневые группы сбивали вражеские "Шахеды" на Херсонщине

Россия в ночь на 6 апреля атаковала Украину "Шахедами". Оккупанты на Херсонщине пытались бить по сельскохозяйственным объектам и энергетической инфраструктуре.

Командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук показал, как военные сбивали над регионом вражеские "Шахеды". Бойцы сбили 6 вражеских целей.

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Как ВСУ на Херсонщине отработали по вражеским "Шахедам"

Шесть сбитых "Шахедов" в ночь на 6 апреля 2024 года – на счету мобильных огневых групп Херсонской зенитной ракетной бригады!

– рассказал командующий.

Он отметил, что на видео можно увидеть боевую работу херсонцев по вражеским ударным дронам-камикадзе типа "Шахед". На кадрах слышно, как военные ищут и сбивают вражеские дроны.

Как ВСУ сбивали вражеские "Шахеды": смотрите видео

Кстати, Россия атаковала Украину в ночь на 6 апреля как дронами, так и ракетами. В частности, оккупанты ударили по нашим регионам:

32-мя ударными БпЛА типа Shahed-131/136 из районов Приморско-Ахтарска и Курска;

шестью ракетами различных типов: 3 зенитными управляемыми ракетами С-300 из Белгородской области, двумя крылатыми ракетами Х-101/Х-555 с самолетов стратегической авиации из Саратовской области;

одной крылатой ракетой "Калибр" из акватории Черного моря.

Наши военные сбили 28 дронов-камикадзе типа "Шахед", две крылатые ракеты Х-101/Х-555, крылатую ракету "Калибр".



ВСУ сбили большинство вражеских целей

Россия атаковала Херсонскую область