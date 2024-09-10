Россия атаковала энергообъекты в восьми областях, – Минэнерго

Россия продолжает наносить удары по энергосистеме Украины. Только в ночь на 10 сентября были атакованы энергообъекты в 8 областях.

В результате атак обесточивались подстанции и потребители, однако питание было оперативно восстановлено по резервным схемам. В Донецкой области из-за обстрела повреждено оборудование на шахте.

Смотрите также Россия уже готовит новые массированные атаки по энергосистеме Украины, – Шмыгаль

Что известно об атаке России на энергообъекты Украины

В Минэнерго рассказали, что за минувшие сутки враг обстреливал гражданскую энергетическую инфраструктуру в Днепропетровской, Донецкой, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях.

В Днепропетровской области из-за обстрелов дважды обесточивалась подстанция, бытовые потребители и водоканал. Также было отключение подстанции, потребителей и железной дороги, однако движение поездов не нарушалось. Питание было восстановлено по резервной схеме.

В Сумской области обстрел воздушной линии привел к обесточиванию подстанции и бытовых потребителей в Харьковской области. Питание было также восстановлено по резервной схеме.

В Полтавской области во время воздушной тревоги произошло обесточивание воздушной линии, в результате чего пострадали потребители. Питание было восстановлено.

В Черниговской области в результате обстрела отключились воздушные линии, в результате чего обесточивались 947 абонентов в 15 населенных пунктах.

В Донецкой области в результате российского обстрела территории шахты было повреждено оборудование, но на момент инцидента людей в шахте не было. Одному человеку была оказана медицинская помощь.

Напомним, что вчера Россия нанесла удары по энергообъектам в 7 областях Украины. Кое-где обесточивались потребители.