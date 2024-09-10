Унаслідок атак знеструмлювались підстанції та споживачі, проте живлення було оперативно відновлено за резервними схемами. В Донецькій області через обстріл пошкоджено обладнання на шахті.

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Що відомо про атаку Росії на енергооб'єкти України

В Міненерго розповіли, що за минулу добу ворог обстрілював цивільну енергетичну інфраструктуру у Дніпропетровській, Донецькій, Миколаївській, Полтавській, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях.

У Дніпропетровській області через обстріли двічі знеструмлювалася підстанція, побутові споживачі та водоканал. Також було відключення підстанції, споживачів та залізниці, проте рух потягів не порушувався. Живлення було відновлено за резервною схемою.

У Сумській області обстріл повітряної лінії призвів до знеструмлення підстанції та побутових споживачів у Харківській області. Живлення було також відновлено за резервною схемою.

У Полтавській області під час повітряної тривоги відбулося знеструмлення повітряної лінії, внаслідок чого постраждали споживачі. Живлення було відновлено.

У Чернігівській області внаслідок обстрілу відключилися повітряні лінії, в результаті чого знеструмлювалися 947 абонентів у 15 населених пунктах.

У Донецькій області внаслідок російського обстрілу території шахти було пошкоджено обладнання, але на момент інциденту людей у шахті не було. Одній людині було надано медичну допомогу.

Нагадаємо, що вчора Росія завдала ударів по енергооб'єктах у 7 областях України. Подекуди знеструмлювалися споживачі.