Опять запускали КАБы: россияне разбомбили Центр детского творчества на Сумщине
Источник:Сумская ОВА
Приграничье Сумщины продолжает страдать в результате российских атак. В частности, захватчики наносят удары по населенным пунктам региона с помощью управляемых авиабомб.
Собственно, ночь на вторник, 26 марта, была неспокойной для жителей Сумской области, расположенной на Севере Украины и граничащей с Россией. Враг поразил гражданскую инфраструктуру КАБами, подвергая опасности жизни мирных граждан нашего государства.
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КАБы в очередной раз атакуют Сумскую область
В областной военной администрации Сумщины отмечают: российские террористы продолжают совершать преступления против мирного населения приграничного региона. Также там призывают быть осторожными и ни в коем случае не игнорировать воздушную тревогу.
Враг (ночью 26 марта – 24 Канал) снова ударил по гражданской инфраструктуре Белополья: осуществлен авиационный удар с применением управляемых авиационных бомб,
– говорится в сообщении.
В результате обстрела поврежден городской Центр детского и юношеского творчества и около 20 частных домов. Пожар, который возник, оперативно ликвидировали соответствующие службы.
Последствия атаки на Белополье Сумской области / Фото ОВА
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Также "Шахеды" летели на Украину
- На 26 марта вместе с тем было неспокойно в восточных и южных областях нашего государства. Российские захватчики выпустили 12 дронов-камикадзе типа "Шахед", подвергая опасности гражданских.
- К счастью, противовоздушной обороне нашего государства удалось уничтожить все цели, что зафиксировали в пределах Харьковской, Николаевской и Днепропетровской областей. Поэтому и обошлось без пострадавших и разрушений.
- В то же время Днепропетровщина подверглась атаке с помощью артиллерии. По словам председателя ОВА Сергея Лысака, россияне били по Червоногригорьевской и Никопольской общинам, в результате чего пострадала 91-летняя женщина.
Вспомним, что за день до этого, утром 25 марта, враг выпустил баллистические ракеты по столице. ПВО удалось сбить две цели над Киевом, однако обломки ракет упали в нескольких районах, вызвав разрушение инфраструктуры. Обошлось без погибших, однако пострадало около 10 человек. Среди них – две беременные женщины и 16-летняя девушка.