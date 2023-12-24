Путин цинично признался лидерам Африки, что бил ракетами по Киеву во время их визита

16 июня президент ЮАР Сирил Рамафоса вместе с другими африканскими лидерами прибыли в Киев. В тот же день Путин атаковал столицу. Причем главе ЮАР он цинично заявил, что сделал это.

По крайней мере, об этом утверждают источники издания. Они говорят, что Владимир Путин лично рассказал Сирилу Рамафосе, что он был под угрозой обстрела со стороны России, когда прибыл в Киев с визитом. Но решил оправдать свой поступок.

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Путин был очень напряженным

Источники, приближенные к Кремлю, рассказали, что в июне, когда Украина начала контрнаступление, Владимир Путин был в изрядном напряжении. Он ожидал известия с фронтов. Более того, в публичных выступлениях российский президент буквально стал комментатором боя чуть ли не в режиме реального времени, отрицая постепенные успехи ВСУ.

"Враг пытается атаковать. Я считаю, что у ВСУ нет шансов", – подчеркнул Путин на сцене Петербургского международного экономического форума 16 июня.

Этими словами российский президент описывал битву, которая, отметил он, происходит "прямо сейчас".

В тот же день в Киев приехала делегация, в которую входили африканские лидеры. Они надеялись, что смогут продвинуть свой мирный план. Правда, во время своего визита им пришлось перейти к укрытию, ведь Владимир Путин атаковал украинскую столицу.

Тем не менее, на следующий день лидеры африканских государств прибыли и в Санкт-Петербург. Глава ЮАР Сирил Рамафоса переспросил у Владимира Путина, действительно ли он атаковал Киев, когда делегация находилась в украинской столице.

Да. Но я убедился, что это очень далеко от того места, где вы были,

– ответил ему Путин.

Это утверждают два человека, близкие к лидеру ЮАР. В то же время Владимир Путин продолжал делать вид, что он – любезный хозяин. Для этого делегацию взял с собой в обеденный круиз. По словам одного из членов африканской делегации, российскому президенту, похоже, было интересно подготовить канал для переговоров в будущем.

"Дело не в том, что я хочу вести переговоры. Но я должен подготовить к тому, как придет время, очень хорошо продуманный, умный, подходящий канал переговоров", – сказал он, когда описывал позицию российского президента.

Напомним, что в июне 2023 года своими соображениями по поводу переговоров между Россией и Украиной поделились лидеры нескольких африканских государств. Так появился так называемый африканский мирный план.