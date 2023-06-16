Ослепило лысиной Путина: делегация ЮАР "не увидела" массированную ракетную атаку на Киев

В Киев 16 июня прибыли лидеры стран Африки с так называемой "мирной инициативой". В то время Россия атаковала украинскую столицу ракетами и дронами. Есть пострадавшие. Между тем, делегация из ЮАР "не заметила" массированного ракетного обстрела.

Защитники украинского неба сбили 6 "Калибров" и 6 "Кинжалов". Попав в цель, каждая из этих ракет могла бы стать причиной масштабной трагедии. В результате атаки пострадали 4 человека. В частности, 2 детей.

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Между тем Винсент Магвенья – спикер президента ЮАР – заявил, что делегация "не видела и не слышала взрыв". Информацию о массированной ракетной атаке он назвал дезинформацией.

Удивительно, что мы не слышали и не видели взрыва. Очевидно, здесь распространяется какая-то умышленная дезинформация. Люди просто занимались своими делами. Как мы и ожидали, эта миссия не будет легкой, но некоторые из препятствий очень тревожны, а другие откровенно забавны, как этот так называемый взрыв,

– заявил Магвенья.

Что об обстреле Киева во время делегации говорили в ОП

Михаил Подоляк – советник главы Офиса Президента – заявил, что Владимир Путин реализует свои страхи из-за атак на гражданское население. На визит африканских лидеров стране-террористу просто все ровно. Ей безразличны те, кто слабее.