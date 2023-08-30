Массированная ночная атака на Киев: вспыхнули пожары, есть раненые и погибшие
Россия атаковала Киев во время воздушной тревоги на рассвете 30 августа. Известно, что оккупанты пытались атаковать столицу ракетами.
Виталий Кличко написал о падении обломков в некоторых районах. К сожалению, есть раненые и жертвы.
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Воздушная тревога в Киеве и области была объявлена ориентировочно в 1:46 и длилась до 5:42 30 августа. Воздушные силы ВСУ предупреждали, что Россия запустила крылатые ракеты из своего бомбардировщика Ту-95мс.
Какие последствия падения обломков ракет в столице
Мэр Киева написал, что обломки ракет упали по меньшей мере в двух районах столицы. В частности:
- в Дарницком районе – на крышу торгового помещения;
- в Шевченковском.
Виталий Кличко рассказал, что по двум адресам в Шевченковский район по вызову выехали медики.
В двух районах вспыхнул пожар
Пожарно-спасательные службы тушат пожар в Дарницком районе, где пылает после падения обломков на крышу торгового помещения. И в Шевченковском районе, где возникло возгорание в админздании,
– написал Виталий Кличко.
По его словам, впоследствии обнаружили еще одно место падения обломков в Шевченковском районе. Там также зажегся огонь на открытой местности.
Обломки ракет ранили и унесли жизни людей
В результате ракетной атаки врага в Киеве погибли 2 человека. 2 – получили ранения и госпитализированы,
– заявил мэр.
По его данным, ранения получила 24-летняя девушка в Шевченковском районе. Врачи ее госпитализировали с резаными ранами от обломков стекла.
Двое погибших мужчин обнаружили также в Шевченковском районе, однако в нежилой застройке. Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко уточнил, что мужчины погибли на территории предприятия в результате падения обломков. Еще один человек там ранен.
По состоянию на 6:15 30 августа пожарно-спасательные службы продолжают работать на местах падения обломков:
- в Дарницком районе;
- в четырех местах в Шевченковском районе.
Ориентировочно в 6.59 в Киевской городской военной администрации сообщили уточненные данные, что количество раненых увеличилось до трех. Пострадавшим была оказана медицинская помощь, двое раненых – госпитализированы.
В КМВА заявили о самой мощной атаке на Киев с весны
Позже Сергей Попко рассказал, что такого мощного нападения Киев не испытывал с весны.
Враг совершил массированную, комбинированную атаку с использованием беспилотников и ракет. Сначала рашисты применили ударные беспилотники (предварительно баражирующие боеприпасы Shahed). Несколько групп дронов направлялись в Киев по разным направлениям. Вскоре в столицу полетели ракеты, запущенные с бортов стратегической авиации Ту-95мс,
– заявил начальник КМВА.
По его словам, силы и средства противовоздушной обороны уничтожили более 20 враждебных целей.
Что происходило ночью в Киеве
- Ориентировочно в 00:40 30 августа Воздушные силы ВСУ сообщили, что первая группа вражеских ударных беспилотников находилась в районе границ Сумской и Черниговской областей и двигалась по направлению к Киеву. Впоследствии писали о работе ПВО в областях.
- После этого ориентировочно в 1:44 в Киев летела группа вражеских ударных беспилотников в районе стыка Черниговской, Киевской областей и госграницы Украины с Беларусью. Далее в 2:40 дроны приближались к Киеву с юга.
- Ориентировочно в 3:43 Россия запустила крылатые ракеты из бомбардировщика Ту-95мс. Они летели в направлении Киева. Ориентировочно в 5:13 30 августа в городе прогремели взрывы.