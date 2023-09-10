Воздушные силы ВСУ рассказали, что наши военные сбили большинство вражеских беспилотников. Следует заметить, что обломки дронов упали в нескольких районах столицы.

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Что известно об атаке дронами

Ночью 10 сентября 2023 года противник атаковал ударными беспилотниками типа Shahed-136/131 с северного направления, а именно с российского Курска.

Зафиксированы пуски 33 "Шахедов" в направлении Киевской области. В результате боевой работы силами и средствами Воздушных сил во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины уничтожено 26 Shahed-136/131,

– рассказали военные.



Сколько дронов сбили Воздушные силы ВСУ

Россия атаковала Киевщину дронами