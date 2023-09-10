Воздушные силы ВСУ рассказали, что наши военные сбили большинство вражеских беспилотников. Следует заметить, что обломки дронов упали в нескольких районах столицы.
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Что известно об атаке дронами
Ночью 10 сентября 2023 года противник атаковал ударными беспилотниками типа Shahed-136/131 с северного направления, а именно с российского Курска.
Зафиксированы пуски 33 "Шахедов" в направлении Киевской области. В результате боевой работы силами и средствами Воздушных сил во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины уничтожено 26 Shahed-136/131,
– рассказали военные.
Сколько дронов сбили Воздушные силы ВСУ
Россия атаковала Киевщину дронами
- Ориентировочно в полночь 10 сентября Воздушные силы ВСУ предупредили, что группа ударных беспилотников приближается к Киевской области с Черниговщины.
- Ориентировочно в 1:17 10 сентября военные призвали людей находиться в укрытиях из-за угрозы атаки дронами-камикадзе. В регионе работали силы противовоздушной обороны.
- В Киевской городской военной администрации сообщили, что наши военные сбили более 20 дронов. Впоследствии в Генштабе уточнили, что говорится об уничтожении 25 из 32 беспилотников типа "Шахед".
- Виталий Кличко ночью сообщил о падении дронов в 5 районах столицы. Однако впоследствии оставил информацию только о 4. В частности, говорилось о Святошинском, Шевченковском, Подольском и Соломенском районах.
- Спасатели рассказали, что в Шевченковском районе потушили возгорание травы и деревянных шпал на открытой местности, а также обломки упали на 24 этаже 25-этажного дома. Там в одной квартире повреждено окно и личные вещи.
- Кроме того, в Подольском и Святошинском районах обломки рухнули на открытую территорию. В результате падения в последнем загорелась скамейка и стол для кемпинга.