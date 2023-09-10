Повітряні сили ЗСУ розповіли, що наші військові збили більшість ворожих безпілотників. Варто зауважити, що уламки дронів упали у декількох районах столиці.

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Що відомо про атаку дронами

Уночі 10 вересня 2023 року противник атакував ударними безпілотниками типу “Shahed-136/131” з північного напрямку, а саме з російського Курська.

Зафіксовано пуски 33 "Шахедів" у напрямку Київщини. В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних сил, у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищено 26 Shahed-136/131,

– розповіли військові.



Скільки дронів збили Повітряні сили ЗСУ

Росія атакувала Київщину дронами