Повітряні сили ЗСУ розповіли, що наші військові збили більшість ворожих безпілотників. Варто зауважити, що уламки дронів упали у декількох районах столиці.

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Що відомо про атаку дронами

Уночі 10 вересня 2023 року противник атакував ударними безпілотниками типу “Shahed-136/131” з північного напрямку, а саме з російського Курська.

Зафіксовано пуски 33 "Шахедів" у напрямку Київщини. В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних сил, у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищено 26 Shahed-136/131,
– розповіли військові.


Скільки дронів збили Повітряні сили ЗСУ

Росія атакувала Київщину дронами

  • Орієнтовно опівночі 10 вересня Повітряні сили ЗСУ попередили про те, що група ударних безпілотників наближається до Київської області з Чернігівщини.
  • Орієнтовно о 1:17 10 вересня військові закликали людей перебувати в укриттях через загрозу атаки дронами-камікадзе. У регіоні працювали сили протиповітряної оборони.
  • У Київській міській військовій адміністрації повідомили, що наші військові збили понад 20 дронів. Згодом у Генштабі уточнили, що мовиться про знищення 25 з 32 безпілотників типу "Шахед".
  • Віталій Кличко вночі повідомив про падіння дронів у 5 районах столиці. Проте згодом залишив інформацію тільки про 4. Зокрема, мовилось про Святошинський, Шевченківський, Подільський та Солом'янський райони.
  • Рятувальники розповіли, що у Шевченківському районі загасили загоряння трави та дерев'яних шпал на відкритій місцевості, а також уламки впали на 24 поверсі 25-поверхового будинку. Там в одній квартирі пошкоджено вікно та особисті речі.
  • Окрім того, в Подільському та Святошинському районах уламки впали на відкриту територію. Внаслідок падіння в останньому загорілась лавка та стіл для кемпінгу.