Имеем определенные последствия после удара "Кинжалами", – Игнат

Россия в ночь на 9 июля атаковала Украину различными видами вооружения. В частности, на украинские города летело несколько "Кинжалов".

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона рассказал, о последствиях атаки этими ракетами, передает 24 Канал.

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Атака "Кинжалами" не прошла бесследно

Всего во время последней атаки Россия запустила по Украине 6 аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал"из воздушного пространства Липецкой области.

Противовоздушная оборона неплохо справилась на этот раз. Да, есть определенные последствия от "Кинжалов". Не все они долетели до своих целей, но имеем определенные последствия. Здесь надо это говорить,

– сказал Юрий Игнат.

Всего с 20:00 8 июля российская армия применила против Украины 741 средство воздушного нападения.

Кроме "Кинжалов", также были:

728 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов,

7 крылатых ракет "Х-101"/"Искандер-К".

Предварительно, по состоянию на 8:30 9 июля ПВО обезвредила 718 целей: 303 – сбито огневыми средствами, 415 – локально потеряны.