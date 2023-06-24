Взрывы в городе звучали ориентировочно в 3:17, через несколько минут они повторились. Тогда на территории всей Украины звучала воздушная тревога.

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Что известно о последствиях атаки по Кропивницкому

Пережили очень тревожную ночь. Работали силы ПВО. Обломками сбитых ракет в Кропивницком повреждены несколько домовладений и авто,

– заявил глава ОВА Андрей Райкович.

По его словам, люди не пострадали и не погибли.

По состоянию на 7:47 24 июня на месте работали спасатели, поврежденные дома должна была обследовать специальная комиссия. В случае необходимости людям предоставят временное жилье.

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