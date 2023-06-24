Вибухи в місті лунали орієнтовно о 3:17, за декілька хвилин вони повторились. Тоді на території всієї України лунала повітряна тривога.

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Що відомо про наслідки атаки по Кропивницькому

Пережили надзвичайно тривожну ніч. Працювали сили ППО. Уламками збитих ракет в Кропивницькому пошкоджено кілька домоволодінь та авто,

– заявив глава ОВА Андрій Райкович.

За його словами, люди не постраждали та не загинули.

Станом на 7:47 24 червня на місці працювали рятувальники, пошкоджені будинки мала обстежити спеціальна комісія. Якщо буде потреба, людям нададуть тимчасове житло.

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