Повреждены критические объекты и склады: враг атаковал дронами Мерефу

Российская армия 10 февраля массированно атаковала ударными беспилотниками Харьковскую область. В частности, под прицелом оккупантов был город Мерефа.

Там есть повреждения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

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Какие последствия атаки на Мерефу

В Мерефе зафиксировано повреждение объекта критической инфраструктуры, здания предприятия, частных жилых домов, хозяйственных помещений, магазина, а также складских помещений.

К счастью, обошлось без пострадавших.

Предварительно установлено, что для атак по городу российская армия применила семь БпЛА "Герань-2",

– говорят в прокуратуре.

Последствия атаки по Мерефе / Фото Харьковской областной прокуратуры

Сейчас прокуроры и следователи документируют очередное военное преступление России. Начато досудебные расследования.

Однако, это не единственные обстрелы Харьковщины за сутки. Председатель ОВА Сергей Синегубов опубликовал сводку обстрелов области за 10 февраля:

В 14:50 россияне атаковали Изюмский район. БпЛА попал в дерево и повредил частный дом.

В 14:46 в Купянском районе было зафиксировано попадание БПЛА "Молния" и FPV-дрона. Там повреждены автомобиль и дом культуры. В 13:19, а также в 9:50 на территории района на открытую территорию дважды падали КАБы.

Последствия атак на Купянский район / Фото Сергея Синегубова