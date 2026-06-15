Россия атаковала Национальную киностудию имени Александра Довженко в Киеве

В ночь на 15 июня Россия совершила еще одно чрезвычайно тяжкое преступление против украинской культуры. Она атаковала Национальную киностудию имени Александра Довженко в Киеве.

Это одна из старейших киностудий Украины. Об этом сообщила вице-премьер-министр по гуманитарной политике Татьяна Бережная. После атаки возник пожар. В результате попадания был поврежден костюмный цех. Уничтожена самая большая и старейшая костюмная коллекция Украины. В студии находилось около 100 тысяч костюмов и 3 миллиона единиц разнообразной одежды. Также повреждены другие корпуса и здания киностудии.