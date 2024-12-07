Россия атаковала неизвестной ракетой и "Шахедами": сколько целей сбили

В ночь на 7 декабря российская армия продолжила террор украинских городов. Враг применил неустановленную ракету, "Шахеды" и другие типы дронов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

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Что известно о ночной атаке на Украину

Воздушные силы сообщили, что в ночь на 7 декабря Россия ударила ракетой неустановленного типа по Сумской области. Также в воздушном пространстве Украины фиксировали 14 ударных дронов "Шахед" и беспилотников других типов.

По состоянию на 08.30 подразделениями зенитных ракетных войск, РЭБ и мобильных огневых групп Воздушных Сил и Сил обороны Украины сбито 7 вражеских БПЛА в Киевской, Винницкой, Одесской, Черкасской и Житомирской областях,

– сообщают защитники неба.

Также в ВС добавили, что 6 беспилотников было локально потеряно, еще 1 – вышел из подконтрольного воздушного пространства в направлении России.

Статистика сбитых целей в Украине / Воздушные силы

Говоря о неустановленной ракете на Сумщине, Воздушные силы, вероятно, имеют в виду утренний удар по Конотопской громаде. Мэр города заявлял об ударах баллистикой. Тревога была объявлена уже после взрывов. В Сумской ОВА заявили об атаке на объект инфраструктуры.