Тело жены вытащили позже: в Николаеве российская атака унесла жизни супругов

Российские оккупанты в ночь на 20 июля атаковали Николаевскую область. К сожалению, количество погибших возросло до 2 человек.

Сергей Шайхет – начальник полиции Николаевщины – сообщил, что российские оккупанты убили супругов. В ГСЧС Украины объявили о завершении спасательных работ.

Обратите внимание "Я помню Вторую мировую войну, эта страшнее": как жители Николаева пережили ночной обстрел

По состоянию на 16.35, к сожалению, уже двое погибших от ночной вражеской террористической атаки Николаева. Из-под завалов поврежденного дома извлекли тело пожилой женщины – жену погибшего мужчины, которого достали из руин раньше,

– говорится в сообщении.

Детали о последствиях обстрела Николаева

Редакция 24 канала выражает соболезнования родным погибших.

Мэр города Александр Сенкевич рассказал, что российские оккупанты попали в жилые кварталы центрального района города. Захватчики повредили 65 домов. По словам мэра, два дома – фактически полностью разрушены. Кроме того, в некоторых домах взрывной волной снесло крыши.

Пока известно о 18 пострадавших. Среди них есть дети. Младшему из пострадавших в результате российской террористической атаки нет и год.

Людей просят оперативно реагировать на уведомление воздушной тревоги. Когда сообщают об угрозе, нужно идти в укрытие гражданской защиты.