Сколько ракет враг выпустил по Югу во время массированного обстрела

Россия пыталась уничтожить социальную и критическую инфраструктуру на Юге Украины. Для этого враг выпустил около 20 крылатых ракет. Впрочем, наши защитники ловко их уничтожили.

В Николаевской области силы противовоздушной обороны ликвидировали сразу 14 крылатых ракет. Тем временем в Одесской области – 3 ракеты и 4 беспилотника.

Кстати Ракетные удары по Киеву и инфраструктуре россияне планировали еще с начала октября, – разведка

Враг атаковал Юг "Калибром", ракетами Х-101 и Х-55

Утром 10 октября русская армия выпустила по южным регионам Украины около 20 ракет. Среди них "Калибр", Х-101 и Х-55. Кроме того, противник пытался уже традиционно атаковать Одесскую область дронами, в том числе и камикадзе.

По данным ОК "Юг", всего наши защитники уничтожили 17 ракет и четыре беспилотника "Shahed-136" и "Shahed-129".

Ранее глава Одесской ОВА предварительно сообщил о 5 сбитых дронов. Впрочем, впоследствии информацию уточнили.

Отметим, образовательные учреждения Одесской области с 11 октября полностью переведены на онлайн. "Дистанция" будет продолжаться до соответствующего распоряжения, заявили в ОВА.

Важно В результате ракетных ударов по Киеву есть травмированные и погибшие

Украинцев предупреждают о возможных проблемах со светом

Утром 10 октября оккупанты массово атаковали ракетами Украины. Захватчики ударили по критической инфраструктуре, в том числе и Киевской ТЭЦ.

В ОП предупредили граждан о возможных проблемах с электроэнергией. Профильные службы уже ликвидируют последствия обстрелов.

Украинцев просят максимально снизить потребление электроэнергии в течение 17 – 22 часов.

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