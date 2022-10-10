На Миколаївщині сили протиповітряної оборони ліквідували одразу 14 крилатих ракет. Тим часом на Одещині – 3 ракети та 4 безпілотники.

До речі Ракетні удари по Києву та інфраструктурі росіяни планували ще з початку жовтня, – розвідка

Ворог атакував Південь "калібром", ракетами Х-101 та Х-55

Зранку 10 жовтня російська армія випустила по південних регіонах України близько 20 ракет. Серед них "калібр", Х-101 та Х-55. Окрім цього, противник намагався вже традиційно атакувати Одеську область дронами, зокрема і камікадзе.

За даними ОК "Південь", загалом наші захисники знищили 17 ракет та чотири безпілотники "Shahed-136" і "Shahed-129".

Зверніть увагу! Раніше очільник Одеської ОВА попередньо повідомив про 5 збитих дронів. Втім, згодом інформацію уточнили.

Зазначимо, освітні заклади Одеської області з 11 жовтня повністю перевели на онлайн. "Дистанційка" триватиме до відповідного розпорядження, заявили в ОВА.

Важливо Внаслідок ракетних ударів по Києву є травмовані та загиблі

Українців попереджають про можливі проблеми зі світлом

Вранці 10 жовтня окупанти масово атакували ракетами України. Загарбники вдарили по критичній інфраструктурі, зокрема і Київській ТЕЦ.

В ОП попередили громадян про можливі проблеми з електроенергією. Профільні служби вже ліквідовують наслідки обстрілів.

Українців просять максимально зменшити споживання електроенергії упродовж 17 – 22 години.

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