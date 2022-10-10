На Миколаївщині сили протиповітряної оборони ліквідували одразу 14 крилатих ракет. Тим часом на Одещині – 3 ракети та 4 безпілотники.
До речі Ракетні удари по Києву та інфраструктурі росіяни планували ще з початку жовтня, – розвідка
Ворог атакував Південь "калібром", ракетами Х-101 та Х-55
Зранку 10 жовтня російська армія випустила по південних регіонах України близько 20 ракет. Серед них "калібр", Х-101 та Х-55. Окрім цього, противник намагався вже традиційно атакувати Одеську область дронами, зокрема і камікадзе.
За даними ОК "Південь", загалом наші захисники знищили 17 ракет та чотири безпілотники "Shahed-136" і "Shahed-129".
Зазначимо, освітні заклади Одеської області з 11 жовтня повністю перевели на онлайн. "Дистанційка" триватиме до відповідного розпорядження, заявили в ОВА.
Важливо Внаслідок ракетних ударів по Києву є травмовані та загиблі
Українців попереджають про можливі проблеми зі світлом
- Вранці 10 жовтня окупанти масово атакували ракетами України. Загарбники вдарили по критичній інфраструктурі, зокрема і Київській ТЕЦ.
- В ОП попередили громадян про можливі проблеми з електроенергією. Профільні служби вже ліквідовують наслідки обстрілів.
- Українців просять максимально зменшити споживання електроенергії упродовж 17 – 22 години.
До теми – Володимир Зеленський домовився про термінове засідання G7 через терористичні дії Росії: дивіться відео