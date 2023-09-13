Как сбивали Шахеды во время атаки по Одесской области: в Воздушных силах показали горячее видео

Российские оккупанты в ночь на 13 сентября нанесли очередную террористическую атаку по Одесской области. Защитники украинского неба сбили 32 "Шахеда".

Николай Олещук – командующий Воздушными силами ВСУ – заявил, что в течение ночи удалось сбить более 3 десятков дронов-камикадзе. И за этой цифрой стоит титанический труд украинских героев.

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Особо хочу отметить боевую работу мобильных огневых групп! С каждым днем их точность растет, с каждым боевым донесением имеем больший процент сбития ударных БПЛА средствами мобильных огневых групп всех сил обороны,

– подчеркнул Олещук.

Он добавил, что именно это позволяет рационально использовать противовоздушное вооружение и боекомплект в соответствии с типом воздушных целей. Если подробнее объяснять, Воздушные силы не тратят дефицитные ракеты на дроны-камикадзе, а берегут их для "большой добычи". Речь идет о российских самолетах, вертолете, крылатых ракетах.

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Российские захватчики атаковали Одесскую область более 4 часов. Защитники украинского неба сбили 32 из них. В то же время, зафиксировали и попадание. В частности, и по припортовой инфраструктуре. Как следствие – изуродованы нежилые здания. В результате инцидента пострадали 7 человек.