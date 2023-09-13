Микола Олещук – командувач Повітряних сил ЗСУ – заявив, що упродовж ночі вдалося збити понад 3 десятки дронів-камікадзе. І за цією цифрою стоїть титанічна праця українських героїв.

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Особливо хочу відзначити бойову роботу мобільних вогневих груп! З кожним днем їх влучність зростає, з кожним бойовим донесенням маємо більший відсоток збиття ударних БпЛА засобами мобільних вогневих груп усіх Сил оборони,

– наголосив Олещук.

Він додав, що саме це дозволяє раціонально використовувати протиповітряне озброєння та боєкомплект, відповідно до типу повітряних цілей. Якщо пояснювати детальніше, Повітряні сили не витрачають дефіцитні ракети на дрони-камікадзе, а бережуть їх для "великої здобичі". Мовиться про російські літаки, вертольоти, крилаті ракети.

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Російські загарбники атакували Одеську область понад 4 години. Захисники українського неба збили 32 з них. Водночас зафіксували й влучання. Зокрема, й по припортовій інфраструктурі. Як наслідок – понівечено нежитлові будівлі. Внаслідок інциденту постраждали 7 людей.