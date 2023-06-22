В Одесской области есть попадания, – Гуменюк рассказала, сколько "Шахедов" удалось сбить

Оккупационные войска России ночью атаковали Одесскую область. Россияне нанесли удар дронами-камикадзе типа "Шахед".

Представительница ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона подтвердила, что ночь в Одесской области была неспокойной, пишет 24 Канал. По ее словам, враг пытается применять новые тактики и выискивает способы, как обойти украинскую ПВО.

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Критического попадания и потерь людей – нет

Гуменюк информирует, что в Одесской области были сбиты три "Шахеда". По ее информации, к сожалению, есть попадания. В настоящее время военные уточняют все детали.

В то же время представитель ОК "Юг" подчеркнула, что критического попадания и потерь людей нет.

Кроме того, Гуменюк отметила работу стратегической авиации по Криворожскому направлению. Оккупанты нанесли удар по Кривому Рогу ракетами Х-22.

Враг пытается атаковать там, где больно,

– сказала Гуменюк.

Она объяснила, что на Криворожском направлении есть проблемы с водоснабжением и как раз туда и пытается избивать враг.

Какая ситуация в Черном море

Гуменюк сообщила, что ситуация в Черном море более-менее спокойная, поскольку вражеский ракетоноситель вечером был заведен в пункт базирования.

Она рассказала, что российский ракетоноситель в море не участвовал в ракетных обстрелах, что сориентировало ПВО Украины, что будет работать авиация, а также будут пуски "Шахедов".

"Мы видели, что враг получает новые партии "Шахедов" и пытается использовать те потенциалы, которые еще может. Это, в частности, ракеты Х-22 и "Шахеды"", – резюмировала Гуменюк.

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