Оккупанты выпустили аж 5 ракет по Селидовому: жуткие последствия российского террора

Российские военные продолжают терроризировать мирное население Украины. В ночь на 3 апреля оккупанты нанесли ракетный удар по Селидово, что в Донецкой области.

Подробнее о последствиях ракетного удара сообщили на фейсбук-странице Селидовской военной администрации. Известно, что повреждения получили несколько десятков сооружений.

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Оккупанты били по Селидовому 5 ракетами

Как отмечают в военной администрации, российские военные продолжают террор против гражданского населения Селидовской громады. 3 апреля оккупанты обстреляли город Селидово. Для этого враг выпустил 5 ракет, предварительно – С-300.

В результате ракетной атаки повреждения получили 7 административных зданий, 12 многоэтажных и 8 частных жилых домов. Что касается пострадавших, то соответствующей информации не поступало.

Последствия ракетного удара по Селидовому / Фото военной администрации

Россияне продолжают терроризировать Донецкую область

Утром 2 апреля глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин сообщил о последствиях обстрелов за минувшие сутки. Он отметил, что тогда информации о пострадавших не поступало.

Покровский район. Повреждены 3 двухэтажных дома в Остром Кураховской громады. Также под обстрел попали окрестности Очеретинской громады.

Повреждены 3 двухэтажных дома в Остром Кураховской громады. Также под обстрел попали окрестности Очеретинской громады. Краматорский район. Известно, что в Лиманской громаде разрушен дом в Торском, а в Заречном повреждены 3 дома и 4 дома в Закитном. В Константиновской громаде повреждены 6 домов в Веролюбовке и 1 в Стенках.

Известно, что в Лиманской громаде разрушен дом в Торском, а в Заречном повреждены 3 дома и 4 дома в Закитном. В Константиновской громаде повреждены 6 домов в Веролюбовке и 1 в Стенках. Бахмутский район. Известно, что в Торецке повреждены 2 дома и 2 объекта инфраструктуры. Еще 2 дома повреждены в Южном. А в Часовоярской громаде повреждения получили 13 частных домов и промышленное здание. Также в Северске поврежден дом и 2 нежилых помещения.

В течение суток 1 апреля российские военные нанесли 11 обстрелов населенных пунктов в Донецкой области. Известно, что с линии фронта эвакуировали 355 человек, в том числе 25 детей.

Обратим внимание, что командир батальона "Ахилес" Юрий Федоренко рассказал об угрозах, которые подстерегают в случае, если российские захватчики оккупируют Часов Яр. Он отметил, что город расположен на господствующей высоте. И если врагу это таки удастся, то под огневой контроль возьмут Краматорск, Дружковку и Константиновку.