Ночная атака "Шахедами": Силы обороны сбили все вражеские дроны

25 октября 2023, 07:26
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Источник:

Генштаб ВСУ

Россия ночью против 25 октября атаковала Украину "Шахедами". Враги запускали дроны по разным областям.

Известно о падении обломков беспилотников в Хмельницкой области. Звуки взрывов раздавались в городе Славута на Хмельнитчине, пишет 24 Канал.

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Что известно об атаке дронов по Украине

В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что в ночь на 25 октября российские оккупанты нанесли очередной удар по Украине. Враги применили 11 ударных беспилотников типа Shahed-136/131.

Силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожены все вражеские БПЛА,
– заявили военные.

Кроме того, враг атаковал Украину из авиации. Под артиллерийским огнем оказались более 100 населенных пунктов в:

  • Черниговской;
  • Сумской;
  • Харьковской;
  • Луганской;
  • Донецкой;
  • Запорожской;
  • Херсонской областях.

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Россия атаковала Украину "Шахедами": основное

  • В ночь на 25 октября Россия запустила "Шахеды" по Украине. Угроза атаки дронами была в Киевской, а затем Николаевской, Херсонской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Кировоградской областях. После 3 часов ночи 25 октября угроза атаки дронами была на Тернопольщине, Ровненщине.
  • Из-за работы ПВО взрывы слышали в Черкасской области ориентировочно в 00:26 25 октября. Впоследствии в 3:22 взрывы раздавались в Хмельницкой области.
  • Славутский городской глава Василий Сидор рассказал о значительных повреждениях в своей общине. Там есть раненые.

Автор: Діана Квасневська