Ночная атака дронами: в ОК "Юг" рассказали, где была сосредоточена боевая работа

Россия ночью против 27 января снова атаковала Украину дронами-камикадзе типа "Шахед". Наталья Гуменюк рассказала, что ночь снова была тревожной.

Пресс-секретарь Сил обороны юга Украины отметила в эфире телемарафона, что на этот раз враг направил дроны на юго-восточные области, пишет 24 Канал.

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Как Россия атаковала дронами ночью

Боевая работа была сосредоточена на встрече этих баражирующих боеприпасов, которые называются "Шахед", на границе Херсонской области, когда они выходили из временно оккупированной территории, в том числе. Двигались они были в направлении Кировоградской области. Там в принципе и уничтожены 4 беспилотных летательных аппарата,

– рассказала Наталья Гуменюк.

По ее словам, военные не допустили попаданий. К счастью, украинские военные отработали в этот раз результативно.

Однако спикер Сил обороны юга Украины отметила, что враг продолжает хоть понемногу, но терроризировать и истощать системы противовоздушной обороны каждую ночь. Это свидетельствует о том, что террор не прекращается и они будут продолжать эту практику, используя любое доступное вооружение.

Россия атаковала Украину: коротко