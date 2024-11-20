Россия атаковала "Шахедами" и ракетами: как отработала ПВО

Россия в ночь на 20 ноября атаковала Украину дронами-камикадзе и ракетами. Всего враг запустил 122 "Шахеда" и 6 ракет различных типов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

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Как отработала ПВО

В ночь на 20 ноября 2024 года противник в очередной раз атаковал Украину. Так, российская армия начала атаковать с 19:30 еще 19 ноября. Сначала враг нанес удар зенитной управляемой ракетой С-300 с Белгородщины по Харьковщине, а также 5 управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 по Днепропетровщине, Черниговщине и Сумщине.

Впоследствии российская армия также запустила "Шахеды". Всего враг осуществил пуски 122 ударных БПЛА из районов Курска, Орла и Приморско-Ахтарска в России.

Силы ПВО провели мощную боевую работу. Так, по состоянию на 11:00 подтверждено сбивание 2 управляемых авиационных ракет Х-59/69 и 56 вражеских БПЛА. Вражескую атаку украинские защитники отражали в 14 областях: Киевской, Черкасской, Черниговской, Полтавской, Кировоградской, Житомирской, Хмельницкой, Сумской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой и Харьковской.



Как отработала ПВО / Инфографика Воздушных сил

Кроме того, в результате активного противодействия 58 вражеских БПЛА локально потеряно в разных регионах. Еще 6 беспилотников вышли из воздушного пространства Украины: 5 БПЛА в направлении России, один – в Беларусь.