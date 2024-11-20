Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

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Як відпрацювала ППО

У ніч на 20 листопада 2024 року противник вкотре атакував Україну. Так, російська армія почала атакувати з 19:30 ще 19 листопада. Спочатку ворог завдав удару зенітною керованою ракетою С-300 із Бєлгородщини по Харківщині, а також 5 керованими авіаційними ракетами Х-59/69 по Дніпропетровщині, Чернігівщині та Сумщині.

Згодом російська армія також запустила "Шахеди". Усього ворог здійснив пуски 122 ударних БпЛА із районів Курська, Орла та Приморсько-Ахтарська у Росії.

Сили ППО провели потужну бойову роботу. Так, станом на 11:00 підтверджено збиття 2 керованих авіаційних ракет Х-59/69 та 56 ворожих БпЛА. Ворожу атаку українські захисники відбивали у 14 областях: Київській, Черкаській, Чернігівській, Полтавській, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій, Сумській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій та Харківській.



Як відпрацювала ППО / Інфографіка Повітряних сил

Крім того, внаслідок активної протидії 58 ворожих БпЛА локаційно втрачено у різних регіонах. Ще 6 безпілотників вийшли з повітряного простору України: 5 БпЛА в напрямку Росії, один – в Білорусь.