Россия атаковала "Шахедами" Киевщину: власть озвучила последствия

Россия ночью против 28 октября атаковала Киевскую область дронами-камикадзе типа "Шахед". Враги повредили частный дом.

Глава Киевской ОВА Руслан Кравченко заявил, что в области работали силы ПВО и уже известно о сбитых целях. Воздушная тревога в Киевской области продолжается с 20:53 27 октября, в Киеве звучала с 21:24 по 21:45 и с 22:24 по 23:32.

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Что известно о последствиях атаки в Киевской области

Попаданий в объекты жилой или критической инфраструктуры не допущено. Пострадавших среди населения нет,

– заверил Кравченко.

По его словам, в одном из районов области упали обломки, которые повредили один частный дом. В частности, там выбиты окна.

Также в результате атаки врага загорелась трава, однако пожар оперативно ликвидировали.

Все оперативные службы по состоянию на 8:38 28 октября продолжали фиксировать последствия атаки.

Кстати, Киевская областная военная администрация рассказала, что противовоздушная оборона на Киевщине работала накануне в 22:14 и в 7:32 28 октября.