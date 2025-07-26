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24 Канал Новости Украины Россия атаковала Шостку: есть повреждения в жилом секторе
26 июля, 02:00
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Россия атаковала Шостку: есть повреждения в жилом секторе

Анастасия Колесникова
Основні тези
  • Ночью 26 июля Россия атаковала Шостку дронами и авиабомбами.
  • В городе раздавались взрывы.
  • Поврежден жилищный сектор.

Ночью 26 июля оккупанты обстреляли Шостку дронами и авиабомбами. Власти рассказали о последствиях.

После 00:00 в Шостке раздались взрывы. Город находился под атакой КАБов, передает 24 Канал.

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Какие последствия атаки на Шостку 26 июля?

В 02:00 глава ОВА Олег Григоров рассказал, что в эту ночь Шосткинщина находилась под массированной атакой врага.

Он уточнил, что россияне применили ударные дроны и управляемые авиабомбы по территории Шосткинского общества.

Есть повреждения в жилом секторе. На месте работают аварийно-спасательные службы, идет обследование. Последствия атаки России уточняются, 
– сообщил чиновник.

После часа ночи оккупанты ударили баллистическими ракетами по Харькову, Днепру и его пригороду. В сети пишут о попадании в "Эпицентр" в Каменском. На месте возник сильный пожар.

Харьков также был под ударами авиабомбами. Враг применил 4 снаряда для атаки на Киевский район города.