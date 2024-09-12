Россияне ударили по судну с зерном, которое направлялось в Египет: Зеленский показал фото последствий

Российские военные ударили ракетой по гражданскому судну в Черном море. На нем была пшеница, которую везли в Египет.

Президент Владимир Зеленский обратил внимание на то, что россияне атаковали судно сразу после того, как оно уже вышло за пределы украинских территориальных вод.

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Россия ударила по судну с зерном: Зеленский рассказал о последствиях

По предварительным данным, обошлось без человеческих потерь. И это самое главное. Однако судно и продовольствие повреждено.

Россия атаковала судно с зерном: фото с канала Владимира Зеленского

Владимир Зеленский отметил, что Украина является одним из ключевых глобальных доноров продовольственной безопасности. И от нашего зерна зависят многие жизни в разных странах мира.

От нормальной и беспрепятственной работы нашего экспортного продовольственного коридора зависит внутренняя стабильность и жизнь десятков стран в разных частях мира,

– сказал президент.

Он отметил, что поставки продовольствия в страны Африки и региона Ближнего Востока является критическим.

Ожидаем реакции мира. Пшеница и продовольственная безопасность никогда не должны быть мишенью для ракет,

– подчеркнул он.

Президент добавил, что Украина будет делать все для защиты наших портов, Черного моря и поставки продовольствия на глобальный рынок. Ведь сохранение жизни является приоритетом для нашего государства.

Между тем оккупанты продолжают террор и на суше. В частности незадолго до этого стало известно, что российские военные обстреляли машины гуманитарной миссии Красного Креста в селе Веролюбовка в Донецкой области. Всего там в результате артобстрела погибли 3 человека, еще 2 получили ранения.