Враг ударил по прифронтовой ТЭС: какие последствия
30 декабря 2023, 20:09Читати новину українською
Источник:Минэнерго
Российские оккупанты атаковали тепловую электростанцию в Донецкой области. Поэтому часть потребителей осталась без света.
Соответствующую информацию Министерство энергетики сообщило вечером 30 декабря. Следует заметить, что без света по разным причинам остаются люди в по меньшей мере 8 областях.
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Что известно об ударе России по ТЭС в Донецкой области
Враг в очередной раз нанес удар по ТЭС в Донецкой области. Из-за обстрела электростанция прекратила генерацию электроэнергии,
– заявили в Минэнерго.
По их данным, люди не пострадали.
В министерстве рассказали, что без тока осталось 16 подстанций 35 киловатт. К сожалению, некоторые люди остались без света.
Последние новости о свете в Украине
- По состоянию на утро 29 декабря, в Укрэнерго сообщили, что Россия во время массированной атаки по Украине повредила высоковольтную воздушную линию на 330 киловатт в центральном регионе. К счастью, обесточивание потребителей не было.
- Однако без света из-за непогоды находились 12 населенных пунктов, из-за технических повреждений – люди в Днепропетровской и Запорожской областях.
- Более того, по боевым действиям и по другим причинам без электричества утром оставались 416 населенных пунктов.
- Кстати, энергетики начинают ремонтировать линии электропередач только в том случае, если позволяет ситуация с безопасностью и наши военные.