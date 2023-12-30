Враг ударил по прифронтовой ТЭС: какие последствия

30 декабря 2023, 20:09
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Источник:

Минэнерго

Российские оккупанты атаковали тепловую электростанцию в Донецкой области. Поэтому часть потребителей осталась без света.

Соответствующую информацию Министерство энергетики сообщило вечером 30 декабря. Следует заметить, что без света по разным причинам остаются люди в по меньшей мере 8 областях.

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Что известно об ударе России по ТЭС в Донецкой области

Враг в очередной раз нанес удар по ТЭС в Донецкой области. Из-за обстрела электростанция прекратила генерацию электроэнергии,
– заявили в Минэнерго.

По их данным, люди не пострадали.

В министерстве рассказали, что без тока осталось 16 подстанций 35 киловатт. К сожалению, некоторые люди остались без света.

Последние новости о свете в Украине

  • По состоянию на утро 29 декабря, в Укрэнерго сообщили, что Россия во время массированной атаки по Украине повредила высоковольтную воздушную линию на 330 киловатт в центральном регионе. К счастью, обесточивание потребителей не было.
  • Однако без света из-за непогоды находились 12 населенных пунктов, из-за технических повреждений – люди в Днепропетровской и Запорожской областях.
  • Более того, по боевым действиям и по другим причинам без электричества утром оставались 416 населенных пунктов.
  • Кстати, энергетики начинают ремонтировать линии электропередач только в том случае, если позволяет ситуация с безопасностью и наши военные.

Автор: Діана Квасневська