Ночная атака россиян по Украине: где упали обломки вражеских ракет
В ночь на 18 мая российские террористы снова обстреляли Украину. В частности, взрывы раздавались в Полтавской, Хмельницкой, Винницкой, Житомирской и Киевской областях.
Спикер ГСЧС Украины Александр Хорунжий в эфире телемарафона сказал, что в результате атаки по Украине не зафиксировали масштабных разрушений. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.
Смотрите также Ночная атака Украины: ПВО работает в Киевской и Винницкой областях, в столице – падение обломков
Где упали обломки
В Дарницком районе столицы зафиксировали падение обломков сбитой ракеты на территории гаражного кооператива. В результате начался пожар, но по состоянию на 6:00 спасатели его уже потушили. В Деснянском районе тоже зафиксировали падение отломков в 2 местах.
В Киевской области обломки ракеты упали на частный дом. к счастью, обошлось без пострадавших и возгораний.
Кроме того, обломки ракеты рухнули и в Житомирской области. В результате один частный дом полностью уничтожен, еще один – частично поврежден. В настоящее время на местах работают все соответствующие службы.
Добавим, что спикер КГВА Михаил Шаманов рассказал, что враг уже в девятый раз за май пытался атаковать Киев. На этот раз атаку совершили из стратегических бомбардировщиков Ту-95 МС из района Каспия.
Шаманов сказал, что обстрелы, вероятно, производили крылатыми ракетами Х-101 и Х-555. Известно о падении обломков в двух районах Киева. Информация о потерпевших пока не поступала.
Детали последней ракетной атаки на Украину
- Около 3 ночи по всей Украине раздалась воздушная тревога. В Полтавской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Киевской областях и Киеве слышали взрывы.
- Начальник КМВА Сергей Попко отметил, что на этот раз враг для атаки на столицу использовал самолеты стратегической авиации Ту-95МС и Ту-160.
- Из них из Каспийского моря запустили, вероятно, крылатые ракеты типа Х-101/Х-555. После запуска ракет россияне также над Киевом запускали свои разведывательные дроны.
- Предварительно все вражеские цели в воздушном пространстве над столицей не только обнаружили, но и уничтожили.