Выпустили "Кинжалы" и "Калибры": Россия атаковала Украину 18 ракетами и дронами

Российские оккупанты атаковали Украину 18 ракетами. Также враг выпустил по нашему государству дроны типа Shahed-136/131 и разведывательные беспилотники "Орлан-10" и SuperCum.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что все дроны и ракеты наши военные уничтожили. Атаковала Россия Украину в ночь на 16 мая, пишет 24 Канал.

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ВСУ сбили все ракеты и дроны, которые запустил враг

Валерий Залужный рассказал, что ориентировочно в 03:30 16 мая 2023 года российские оккупанты атаковали Украину с северного, южного и восточного направлений 18 ракетами разных типов воздушного, морского и наземного базирования. В частности, враги выпустили:

из шести самолетов МиГ-31К – шесть аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал";

с кораблей в Черном море – девять крылатых ракет "Калибр" и три ракеты наземного базирования (С-400, "Искандер-М").

Все 18 ракет уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных сил Вооруженных Сил Украины,

– рассказал Залужный.

Также Главнокомандующий ВСУ сообщил, что Россия в ночь на 16 мая:

атаковала ударными дронами типа Shahed-136/131;

проводила воздушную разведку тремя беспилотниками оперативно-тактического уровня – "Орлан-10", SuperCum.

Их также сбили украинские военные.



ВСУ уничтожили все воздушные цели / Инфографика Главнокомандующего ВСУ

Воздушные силы ВСУ объяснили, сколько они уничтожили дронов. В частности:

6 ударных типа Shahed-136/131;

3 оперативно-тактического уровня – "Орлан-10" и SuperCum.

Кроме того, тактическая авиация Воздушных сил продолжает наносить удары по позициям оккупантов. Так, в течение суток 15 мая и на начало суток 16 мая было совершено более двадцати групповых авиаударов.

Олещук поблагодарил Воздушные силы за работу

Командующий Воздушными силами Вооруженных Сил Украины Николай Олещук поблагодарил все подразделения противовоздушной обороны за успешную боевую работу.

"Бьем врага вместе! Вместе – к победе!", – заверил генерал-лейтенант.

Россия атаковала Украину ракетами и дронами