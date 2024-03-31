Оккупанты снова атаковали украинскую энергетику: что известно об ударе 31 марта

Враг не прекращает ударов по критической инфраструктуре нашей страны, пытаясь нанести как можно больше вреда ее населению и экономике. В ночь на 31 марта противник в очередной раз массированно атаковал украинские города.

Противник прибегнул к комбинированной тактике – ночью запустил "Шахеды", а под утро – крылатые ракеты. Что известно о последствиях очередного акта российского террора, передает 24 Канал.

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Как происходило вражеское нападение

Сначала в семь вечера 30 марта оккупанты осуществили пуски дронов из Краснодарского края. Через Днепропетровскую, Полтавскую, Киевскую и Черкасскую области группа беспилотников отправилась на Запад в направлении Хмельницкой, в частности Староконстантинова.

Параллельно россияне запустили еще две группы "Шахедов" из Черного моря в направлении Николаевской и Одесской областей. Отбой по дронам объявили в 00:14.

Известно, что во время ударов БпЛА по южному региону противник также направил две ракеты на Херсонскую область – баллистическую и управляемую авиационную.

В 4:30 Воздушные силы сообщили о пусках крылатых ракет с Ту-95 из Саратовской области. Все вражеские цели через северные регионы полетели в западные области. Взрывы раздавались на Львовщине, Тернопольщине и Ровенщине.

Сколько целей сбила ПВО

В общем оккупанты атаковали Украину 14 крылатыми ракетами, одной баллистической "Искандер-М" и управляемой авиационной Х-59. Кроме того, они выпустили 11 "Шахедов. Наша ПВО ликвидировала 18 воздушных целей: 9 крылатых ракет Х-101/Х-555 и 9 ударных БпЛА.

В частности, 8 дронов было уничтожено над Одесской областью.

Враг атаковал подстанции в Одесской области

Ночью Одесская область подверглась удару "Шахедами". Противник бил по энергетическим объектам. Его целью были высоковольтные подстанции "Укрэнерго".

Известно, что обломки дронов упали на территорию энергообъекта и вызвали там пожар с последующим замыканием. Возникло обесточивание самого объекта, а также 170 тысяч абонентов.

Сейчас восстановительные работы уже начались. Из-за повреждения оборудования энергетики были вынуждены применить аварийные отключения в городе Одесса и прилегающих районах. При росте потребления их объем может увеличиваться.

По состоянию на 10:00 без электроснабжения в области находятся 10 тысяч абонентов Одессы и Одесского района.

На Львовщине враг ударил по критической инфраструктуре

По словам главы ОВА Козицкогго, во время воздушной тревоги враг атаковал крылатыми ракетами тот самый объект критической инфраструктуры на Львовщине, который был его целью 24 и 29 марта.

В результате обстрела разрушено админздание, там был пожар. Пожарные оперативно потушили его.

К сожалению, в результате удара по Львовщине есть погибший. Спасатели разбирают завалы на месте попадания – под ними могут находиться люди.

Ситуация в других областях

На Херсонщине два дрона ударили по законсервированному агропредприятию. Погибших и раненых нет. Еще враг ударил баллистической и авиационной ракетой – они упали на открытой местности.

В Хмельницкой области силы ПВО обезвредили 1 "Шахед". Место падения обломков устанавливается. Травмированных и повреждений инфраструктуры нет.

В Ровенской области обломки ракеты повредили электроопору. Также незначительные повреждения получил ФАП. Пострадавших нет.

Польша поднимала истребители

Поскольку под вражеским ударом оказались преимущественно западные области, которые граничат с Польшей, в Варшаве подняли в небо истребители из-за высокого уровня опасности. Так, оперативное командование Польши предупредило жителей юго-восточной части страны о возможном шуме, вызванный работой авиации.