Россия атаковала Украину 76 ракетами: силы ПВО сбили аж 60, – Залужный
Источник:Валерий Залужный
Российские военные утром массированно атаковали Украину, выпустив около 80 ракет. Войска агрессора атаковали Украину высокоточными ракетами.
Оккупанты атаковали Украину ракетами из Каспийского и Черного моря. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что Россия выпустила по объектам критической инфраструктуры Украины 72 крылатых ракеты.
Узнайте больше Россия 9 раз массированно атаковала Украину: что известно о новых ракетных обстрелах
Россия выпустила по Украине 72 крылатых ракеты
Речь идет о ракетах типа Х-101, "Калибр" и Х-22. Еще оккупанты запустили 4 управляемые авиационные ракеты (Х-59/Х-31П).
Залужный отметил, что силами и средствами зенитных ракетных войск Воздушных сил и противовоздушной обороны Сухопутных войск уничтожены 60 вражеских ракет.
Ракетный террор и дерзкие попытки противника пробить противовоздушную оборону Киева не заставят нас сложить оружие,
– резюмировал Залужный.
Где сбивали российские ракеты
- В воздушном пространстве Киева во время массированной атаки было зафиксировано около 40 ракет. Из них силами ПВО было уничтожено 37 целей.
- В ОК "Юг" сообщили, что в зоне их ответственности было уничтожено 11 ракет. В частности, в небе над Винницкой областью мобильной огневой группой и силами ППК "Центр" уничтожены 6 ракет воздушного базирования типа Х-101, Х-555.
- Над Херсонщиной и Николаевщиной силами ППК "Юг" уничтожены 3 и 2 ракеты типа "Калибр" соответственно.
- Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил, что в небе над Днепропетровщиной были сбиты 10 российских ракет. Также одна ракета упала в Житомирской области.
- Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что во время атаки "летело как всегда много". По его словам, "были неприятные сюрпризы", но силы ПВО одолели их.