Россия атаковала Украину 76 ракетами: силы ПВО сбили аж 60, – Залужный

Российские военные утром массированно атаковали Украину, выпустив около 80 ракет. Войска агрессора атаковали Украину высокоточными ракетами.

Оккупанты атаковали Украину ракетами из Каспийского и Черного моря. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что Россия выпустила по объектам критической инфраструктуры Украины 72 крылатых ракеты.

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Россия выпустила по Украине 72 крылатых ракеты

Речь идет о ракетах типа Х-101, "Калибр" и Х-22. Еще оккупанты запустили 4 управляемые авиационные ракеты (Х-59/Х-31П).

Залужный отметил, что силами и средствами зенитных ракетных войск Воздушных сил и противовоздушной обороны Сухопутных войск уничтожены 60 вражеских ракет.

Ракетный террор и дерзкие попытки противника пробить противовоздушную оборону Киева не заставят нас сложить оружие,

– резюмировал Залужный.

Где сбивали российские ракеты