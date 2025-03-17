Россия атаковала Украину более 170 беспилотниками: сколько сбили и в каких областях
- Россия атаковала Украину 174 дронами типа "Шахед" и другими беспилотниками, из которых 90 удалось сбить в разных областях.
- В результате атаки пострадали области: Одесская, Харьковская, Днепропетровская, Кировоградская, Сумская, Черниговская и Киевская.
Российская армия атаковала Украину ночью 174 дронами типа "Шахед". По вражеским целям работали наши защитники неба.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
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Сколько вражеских дронов удалось уничтожить ночью
Воздушные силы рассказали, что в ночь на 17 марта 2025 года (с 19:30 16 марта) противник атаковал Украину 174 ударными БПЛА типа "Шахед" и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений:
- Орел;
- Шаталово;
- Курск;
- Брянск;
- Приморско-Ахтарск в России.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.
По состоянию на 09:00 подтверждено сбивание 90 ударных БПЛА типа "Шахед" и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской и Одесской областях,
– написали военные.
Работа ПВО по "Шахедам" ночью 17 марта / Инфографика Воздушных сил ВСУ
70 вражеских беспилотников-имитаторов – локально потеряны, без негативных последствий.
В результате российской атаки пострадали Одесская, Харьковская, Днепропетровская, Кировоградская, Сумская, Черниговская и Киевская области.