Россия атаковала Украину более 530 целями: сколько удалось сбить

Ночью воскресенья, 29 июня, Россия в очередной раз осуществила массированную атаку на Украину. С 19:00 субботы, 28 июня, противник запустил 537 средств воздушного нападения.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ. Зафиксировано попадание в 6 локациях и падение обломков сбитых целей – в 8. Смотрите также Ракеты и БпЛА врага массированно атаковали Украину: каковы последствия Как отработала ПВО Ночью Россия атаковала Украину: 477 ударными БпЛА разных типов с направлений: Курск, Шаталово, Орел, Брянск, Миллерово и Чауда (более 250 из них – "Шахеды");

4 аэробаллистическими ракетами Х-47М2 "Кинжал" из воздушного пространства Тамбовской области;

7 баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 из Воронежской области и оккупированного Крыма;

41 крылатой ракетой Х-101/Искандер-К из Саратовской, Курской, Брянской областей;

5 крылатыми ракетами "Калибр" из акватории Черного моря;

3 зенитными управляемыми ракетами С-300 из Курской области. Противовоздушная оборона обезвредила 475 средств воздушного нападения: 249 сбиты огневыми средствами, 226 – локально потеряны.