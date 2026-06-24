Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

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Как силы ПВО отразили атаку?

Российская армия атаковала 101 ударным БпЛА типов Shahed, в том числе реактивными, "Гербера", "Италмас" и дронами-имитаторами типа "Пародия". Летели дроны из российских Орла, Курска и Приморско-Ахтарска, а также временно оккупированных Донецка и Гвардейского в Крыму.

Предварительно, по состоянию на 08:30 украинские военные сбили или подавили 95 вражеских БпЛА. Боевая работа велась на севере, юге и востоке страны. Однако не обошлось без последствий.

Зафиксировано попадание 6 ударных БпЛА на 5 локациях, а также падение обломков на 6 локациях,

– сообщили в ВС ВСУ.

Очередную российскую атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны.

Отмечается, что противник продолжает атаковать города, а в воздушном пространстве Украины есть вражеские дроны.

Известно, что Россия обстреляла Балаклею в Харьковской области. В результате ударов БпЛА известно о погибшей и пострадавшей. Также повреждены четыре частных дома, магазин и хозяйственное сооружение. Возникали пожары.