Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Дивіться також Росіяни атакували Балаклію дронами: є жертва

Як сили ППО відбили атаку?

Російська армія атакувала 101 ударним БпЛА типів Shahed, зокрема реактивними, "Гербера", "Італмас" та дронами-імітаторами типу "Пародія". Летіли дрони з російських Орла, Курська та Приморсько-Ахтарська, а також з тимчасово окупованих Донецька і Гвардійського у Криму.

Попередньо, станом на 08:30 українські військові збили чи подавили 95 ворожих БпЛА. Бойова робота велась на півночі, півдні та сході країни. Однак не минулось без наслідків.

Зафіксовано влучання 6 ударних БпЛА на 5 локаціях, а також падіння уламків на 6 локаціях,

– повідомили у ПС ЗСУ.

Чергову російську атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони.

Оборонці зауважують, що противник продовжує атакувати міста, а в повітряному просторі України є ворожі дрони.

Відомо, що Росія обстріляла Балаклію на Харківщині. Внаслідок ударів БпЛА відомо про загиблу та постраждалу. Також пошкоджено чотири приватні будинки, магазин та господарчу споруду. Виникали пожежі.