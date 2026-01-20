Россия атаковала Украину противокорабельной ракетой "Циркон" с территории Крыма

В ночь на 20 января россияне атаковали украинскую территорию одной противокорабельной ракетой "Циркон". Кроме этого, они также запустили баллистику и ударные дроны.

Часть целей сбила украинская ПВО. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

Сколько целей во время атаки сбила ПВО?

С 19:00 19 января и в течение ночи 20 января Россия атаковала Украину одной противокорабельной ракетой "Циркон" из Крыма, 18 баллистическими ракетами "Искандер-М/С-300" из Брянска и Ростовской области и 15 крылатыми ракетами Х-101 из Вологодской области.

Кроме этого, враг запустил 339 ударных БпЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотников других типов с направлений Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск, Шаталово, Брянск (территория России), Гвардейское, Чауда (ТОТ АР Крым, ТОТ Донецк). Отмечается, что около 250 из них – "Шахеды".

Основным направлением удара была Киевщина. Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 10:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 342 цели, а именно 14 баллистических ракет Искандер-М/С-300, 13 крылатых ракет Х-101 и 315 вражеских БпЛА типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов на севере, юге, востоке и в центре страны.

В то же время зафиксировано попадание 5 ракет и 24 ударных БпЛА на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) БпЛА на 12 локациях. Информация о 2 вражеских ракетах уточняется. В Воздушных силах отмечают, что, по состоянию на 10:06, атака продолжается, в воздушном пространстве остается несколько вражеских дронов.



Сколько целей сбила ПВО / Инфографика Воздушных сил

Какие последствия атаки на Украину?