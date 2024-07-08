Россия комбинированно атаковала Украину дронами и ракетами: хронология 866 дня войны

Украинские защитники держат фронт, отражая атаки российских оккупантов. Также наши бойцы уничтожают захватчиков вместе с их техникой.

Понедельник, 8 июля, – это уже восемьсот шестьдесят шестые сутки с начала полномасштабного вторжения России. В этом материале 24 Канал рассказывает самое главное за день.

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