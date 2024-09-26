Все ее слышат: какую звуковую волну оставляет ракета "Кинжал"

Россия 26 сентября осуществила запуск гиперзвуковых ракет "Кинжал". Киевские СМИ сообщали о громком звуке, который мог быть вызван атакой оккупантов.

В Киевский городской военной администрации сказали, что звуки, которые слышали жители города могли быть связаны с "преодолением звукового барьера". Главный редактор Defense Express Олег Катков рассказал 24 Каналу, когда объект движется со сверхзвуковой скоростью, то образуется ударная звуковая волна, которую слышат все.

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Движение ракеты "Кинжал"

Олег Катков объяснил, что тот звук, который слышат граждане Украины во время запуска "Кинжал", означает то, что ракета каждый раз пробивает звуковой барьер разгоняясь до полной скорости звука.

"Кинжал" летит на сверхзвуковой скорости, влияет на атмосферу и образует такую звуковую волну, которую слышат все,

– отметил главный редактор Defense Express.

Он отметил, когда работают средства противовоздушной обороны, то граждане Украины слышат другой звук. Катков напомнил, что обнародовать информацию о работе ПВО в конкретном районе запрещено.

Почему Россия применяет "Кинжалы"

Олег Катков подчеркнул, что эти ракеты очень дорогие, поэтому оккупанты используют их не так часто.

Перед атакой "Кинжалами" (26 сентября – 24 Канал) предшествовали удары беспилотниками, чтобы истощить украинскую противовоздушную оборону. Враг также использует такие атаки и для того, чтобы раскрыть расположение зенитно-ракетных комплексов по всей Украине,

– добавил он.