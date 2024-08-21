"Шахеды" атаковали ряд областей: где работала ПВО и есть ли последствия

Враг уже более 10 часов атакует Украину дронами-камикадзе типа "Шахед". В ряде областей раздавались взрывы – работала ПВО.

Вражеские ударные БПЛА до сих пор фиксируют в воздушном пространстве Украины. Где уже отчитались о сбитых "Шахедах" и что известно о последствиях – передает 24 Канал.

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Где силы ПВО сбивали дроны и какие последствия

Хмельницкая область

В ночь на 21 августа оккупанты атаковали Хмельницкую область дронами-камикадзе. Украинские защитники неба уничтожили 2 вражеских БПЛА типа "Шахед" в пределах области.

Сейчас информация о разрушениях или повреждениях не поступала, погибших и травмированных тоже нет.

Кировоградская область

В Кировоградской области тревога из-за атаки ударных БПЛА продолжалась более 9 часов. Глава ОВА Андрей Райкович сообщил, что силы ПВО уничтожили 1 "Шахед" в пределах области. Предварительно – без последствий и пострадавших.

Винницкая область

Первый заместитель начальника Винницкой ОВА Наталья Заболотная сообщила, что в ночь на 21 августа в целом в область зашло 8 БПЛА. Силы ПВО провели мощную боевую работу и сбили 4 дрона-камикадзе.

К сожалению, известно о повреждении, но о пострадавших не сообщалось.

Есть повреждения окон в здании гражданской инфраструктуры и одного жилого дома. Травмированных нет,

– сообщили в ОВА.

Ивано-Франковская область

На рассвете 21 августа оккупанты атаковали "Шахедами" и Ивано-Франковскую область. Как сообщила глава ОВА Светлана Онищук, в области не зафиксировали разрушений и жертв после атаки.

В то же время Онищук в очередной раз призвала не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

Николаевская область

Глава Николаевской ОВА пока не сообщал о количестве сбитых "Шахедов", однако известно о повреждениях в регионе. Так, в Николаевоблэнерго сообщили, что утром запитали более 400 потребителей, которые остались без электроэнергии в результате российской атаки.

Так, ночью в результате падения вражеского дрона на территории одной из подстанций пострадало энергетическое оборудование. Сейчас энергетики уже восстановили энергоснабжение.