Оккупанты в очередной раз ударили авиабомбами по Харьковщине: спасатели достали из-под завалов людей

В результате вражеских обстрелов по Харьковской области пострадали люди. Спасатели спасли двух человек, но одна женщина погибла под обломками дома.

Собственно, Россия атаковала город Волчанск Харьковской области утром 12 мая (около 08:00). Оккупанты разрушили десятки жилых домов, под завалами одного из зданий оказались семья из четырех человек.

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Удар по Волчанску, гибель женщины

Как отмечают в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, из 4 человек, оказавшихся под завалами:

один мужчина, хозяин дома, смог сам выбраться из-под обломков;

двое мужчин были освобождены в ходе операции спасателями;

одна женщина 1950 года рождения погибла под конструкциями.

Оккупанты уничтожили гражданскую инфраструктуру на Харьковщине / Фото ГСЧС

На место происшествия немедленно прибыли спасатели, правоохранители и медицинский расчет Национального университета гражданской защиты Украины.

Из-за обстрелов вражескими авиабомбами уничтожены и частично разрушены десятки частных и многоэтажных жилых зданий. Под завалами одного из жилых домов находилась семья из четырех человек и нуждалась в помощи.

После спасения членов спасатели оказали им домедицинскую помощь, после чего эвакуировали из-под обстрелов в безопасный населенный пункт. Пострадавших передали в опеку бригаде экстренной медицинской помощи.

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Россияне начали наступление на севере области. Аналитики констатируют, что силы врага – ограничены, у него нет шансов захватить Харьков или достичь других важных целей. По словам экспертов, соответствующий шаг был очень рисковым для Кремля.

Председатель ОВА уточняет, что за минувшие сутки украинские войска на Купянском направлении отбили 19 атак, в частности в районах таких населенных пунктов Харьковской области: Синьковка, Новоегоровка и Ивановка.

На Слобожанском направлении Силы обороны отбили 12 атак, в частности в районах таких населенных пунктов: Стрелечья, Красное, Мороховец, Олейниково, Лукьянцы, Гатище, Плетеневка, Пыльная, Волчанск и Бугруватка.